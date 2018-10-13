Девять альпинистов погибли во время бури в Гималаях

Группа из девяти альпинистов погибла в Гималаях. Причиной трагедии стала снежная буря в горах на западе Непала, закончившаяся оползнем.

О происшествии 13 октября сообщает The Himalayan Times. По информации издания, трагедия произошла накануне на южном склоне горного массива Дхаулагири. На лагерь туристов, расположенный на высоте 3500 метров, обрушился оползень, после чего началась снежная буря.

«Мы полагаем, что причиной была буря, потому что деревья и палатки оказались поломаны», — передает газета заявление полиции.

Погибшие – пятеро граждан Южной Кореи и четверо гидов из непальцев. При этом тело одного из корейских альпинистов пока не найдено. По информации AFP, среди жертв непогоды – альпинист Ким Чан Хо, установивший в 2013 году рекорд по скорости восхождения на 14 самых высоких вершин мира без дополнительного кислорода.