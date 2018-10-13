Следователи изъяли всю документацию по рухнувшему «Союзу» на Байконуре

Следователи изъяли всю документацию на ракету-носитель «Союз-ФГ», разбившуюся на пути к МКС 11 октября.

Об этом 13-го числа сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В так называемых «бортовых журналах», хранящихся в филиале РКЦ «Прогресс» на Байконуре, содержатся данные обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска, — в них также содержатся данные о тех, кто эти операции выполнял и контролировал, а также дата и время проведения работ. Вся документация изъята и на предприятии-изготовителе, и в филиале», — рассказал источник.

Также, по его словам, в документах есть вся информация о создании ракеты, сборке и испытаниях. Следователи легко смогут узнать, кто работал над каждым узлом ракеты и каким образом проводились ее проверки. Помогать юристам в чтении документов будут эксперты ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба» после крушения корабля «Союз МС-10» на Байконуре 11 октября.