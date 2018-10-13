В Дагестане произошла перестрелка с боевиками. Ранен сотрудник полиции.

Перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками, которые заблокировали дом, произошла в Хасавюртовском районе Дагестана утром 13 октября.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «РИА Новости» и «Интерфакс».

По данным информагентств, стрельба произошла в селе Эндирей. Полицейские проверяли один из частных домов, в котором были заблокированы боевики. Из здания открыли огонь, в результате чего один из полицейских получил ранение.

Сейчас на место подтянуты дополнительные силы спецслужб, идет штурм здания.