Происшествия
В Дагестане произошла перестрелка с боевиками. Ранен сотрудник полиции.
Перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками, которые заблокировали дом, произошла в Хасавюртовском районе Дагестана утром 13 октября.
Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «РИА Новости» и «Интерфакс».
По данным информагентств, стрельба произошла в селе Эндирей. Полицейские проверяли один из частных домов, в котором были заблокированы боевики. Из здания открыли огонь, в результате чего один из полицейских получил ранение.
Сейчас на место подтянуты дополнительные силы спецслужб, идет штурм здания.