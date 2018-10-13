СМИ: Момент убийства саудовского журналиста Хашогги записался на его Apple Watch

Момент убийства и допрос пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашогги записались на его часы Apple Watch.

Об этом сообщила 13 октября турецкая проправительственная газета Sabahсо. По данным издания, перед входом в консульство Саудовской Аравии, куда его пригласили для оформления документов, Хашогги оставил своей невесте iPhone. Смартфон синхронизировался с устройством Apple Watch, которое оставалось у него на руке и находилось в режиме записи.

В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и затем автоматически загружена на приложение Apple iCloud, сообщает газета. Представители саудовской разведки попытались стереть данные, но некоторые записи сохранились. После их изучения выяснилось, что произошло убийство.

Джамаль Хашогги, который работал обозревателем американской газеты Washington Post, пропал в Турции 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии.

11 октября газета Washington Post сообщила, что Турция рассказала США о наличии аудио- и видеозаписей, подтверждающих пытки и смерть журналиста. По словам источника издания, после того как Хашогги зашел в консульство, он был убит и расчленен.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что Хашогги пропал после того, как покинул здание консульства. Но президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста. Великобритания уже заявила о готовности ввести санкции против Эр-Рияда.