Стрелок из белого «Мерседеса» сдался полиции. Он уверен, что гангстер по прозвищу Кореец зла на него не держит

Переговоры, которые после стрельбы возле ресторана в Приморском районе Петербурга 22 сентября вели оперативники Управления уголовного розыска, привели в Следственный комитет Сергея Гречневкина. Сдаваться он пришёл с набитой тюремной «валютой» спортивной сумкой. «Фонтанка» узнала, как он объяснил выпущенные пули в коллегу по неформальному миру.

Как стало известно нашему изданию, Гречневкин как подозреваемый по делу о покушении на убийство задержан Следственным комитетом на двое суток с 12 октября. Его фамилия оперативникам была понятна в тот же вечер, 22 сентября, когда в больнице из тела гангстера Сергея Югая, больше известного как Кореец, врачи вынимали пули.

Как ранее писала «Фонтанка», 39-летний Гречневкин трижды попадал под суд – за причинение вреда здоровью и дважды по наркотическим статьям. Что касается Югая, то когда-то он входил в легендарное «тамбовское» сообщество, дважды был осужден за вымогательство и налеты, а освободился полгода назад. Ездит он на «Инфинити» с номерами «777» за пять миллионов рублей, который оперативники и нашли поздно вечером 22 сентября возле ресторана «Юность» в Приморском районе.

По информации нашего издания, с 23 сентября оперативники Управления уголовного розыска через посредников вели переговоры с окружением Гречневкина, итогом которых и стало его добровольное появление. Сдаваться он, как опытный человек, пришёл со всем необходимым – чай, сигареты и прочее, что считается «валютой» в следственном изоляторе, в большой спортивной сумке. Стрельбу объяснил внезапно нахлынувшими эмоциями. Добавил, что целился в Югая не со зла. Он также выразил уверенность что Кореец, при его репутации в мафиозном мире, на него не в обиде. Кстати, по нашей информации, Кореец действительно с первых часов появления в больнице мучительно вспоминал того «неизвестного», кто в упор в него выстрелил, а после лично довез до приемного покоя.

Заметим, что последние дни перед стрельбой Югай появлялся в обществе Алексея Смирнягина – родного брата известного когда-то бригадира «тамбовского» сообщества Максима Смирнягина, убитого снайпером на канале Грибоедова в девяностых годах. Также Смирнягин-младший – фигурант дела по убийству в 2012 году ректора Петербургского госуниверситета сервиса и экономики Александра Викторова. Близок к Смирнягину был и сдавшийся в руки полиции Гречневкин.

Напомним, Гречневкин стрелять в Югая приехал на белом «Мерседесе». Примерно таком же, из окна которого за несколько дней до того застрелили Бадри Шенгелия. Встреча состоялась на парковке возле ресторана «Юность», что на улице Савушкина в Приморском районе. Югай получил две пули, в грудь и в живот, но остался жив. Гречневкин подобрал и гильзы, и самого раненого, он же привёз его в больницу.