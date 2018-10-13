РПЦ заговорила о возможном разрыве отношений с Константинополем

О возможном разрыве Русской православной церкви с Константинополем предупредил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев). К этому, по его словам, подтолкнуло беспрецедентное решение Фанара легализовать раскольническую церковь на Украине.

«Константинопольский патриарх признал лидеров раскола, легитимизировав тем самым раскол, который существовал более четверти века, и, следовательно, сделал для нас уже невозможным находиться в единстве с Константинопольским патриархатом»,— сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24» (цитату приводит «Коммерсантъ»).

Церковный иерарх добавил, что в Московском патриархате будут «вынуждены принимать какие-то меры».

«Мы, конечно, их будем обсуждать на Синоде, я не хотел бы предрешать решения Синода, но мы уже приостановили молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха»,— сказал митрополит Иларион.

Ранее стало известно, что 12 октября президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности говорил о ситуации вокруг Русской православной церкви на Украине.