Кадыров помирил Тимати и Нурмагомедова: «Репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать»

Между бойцом MMA Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати, которые конфликтовали из-за отмены концертов в Дагестане, «достигнуто взаимопонимание». Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Inatagram поздно вечером 12 октября.

По его словам, спортсмен «и не думал задеть достоинство лично Тимура (настоящее имя Тимати – Тимур Юнусов. – Прим. ред.), когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах».

А исполнитель «охотно и с большим пониманием» принял доводы о том, что «репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать», отметил Рамзан Кадыров.

Сам Тимати перепостил сообщение главы Чечни с комментарием «Ахмат сила, Хабиб сила, Дагестан до встречи».

Конфликт Тимати и Хабиба Нурмагомедова произошел из-за отмены в Дагестане концертов исполнителей с лейбла Тимати Black Star -MC Doni и Егора Крида после угроз в соцсетях. Исполнитель связал угрозы с влиянием Нурмагомедова. Спортсмен в ответ заявил в Instagram, что «какие-то черти» не будут говорить ему, что делать, а за будущее Дагестана в ответе мужчины из этой республики. Позже социальная сеть удалила этот пост.

Позднее Хабиб Нурмагомедов прославился тем, что в состоявшемся в Лас-Вегасе бою за титул чемпиона UFC в легком весе победил ирландца Конора Макгрегора. После боя россиянин принял участие в массовой драке, атаковав спарринг-партнера.

Рамзан Кадыров лично поздравил Нурмагомедова с победой. А региональный общественный Фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова подарил Хабибу автомобиль Mercedes W222.