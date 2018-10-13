Полиция обыскала цыганское трио. По 10 уголовным делам петербурженок отследили видеокамеры ТРК, как Боширова и Петрова

Следствие Петербурга предъявило претензии трем дамам. Им вменяют серию карманных краж, совершенных за полгода в торгово-развлекательных центрах города. В отличие от аналогичных случаев, подозреваемых не задерживали с поличным. «Фонтанка» узнала, что даже консервативные оперативники, работающие по линии карманных краж, начали системно использовать возможности новых технологий.

По информации «Фонтанки», днем 12 октября оперативники «карманного» отдела Управления уголовного розыска регионального ГУ МВД посетили квартиры трех петербурженок. Обыски начались по уголовному делу следствия Выборгского района, где недавно объединили материалы еще десяти дел. Все они касаются карманных краж в ТРЦ «Мега Парнас» и «Европолисе» с апреля этого года по сентябрь.

По данным нашего издания, подозреваемые имеют яркие имена, как, например, Лилия и Евдокия. Звучит и типичная для цыганского этноса фамилия – Марценкевич. Старшей – 47 лет, младшей – 25. По мнению следствия, средний чек кражи составляет 25 тысяч рублей. «Но это то, что мы смогли доказать. Работали они каждый день», – сообщили «Фонтанке» в полицейском главке.

Это вторая реализация оперативников Петербурга, сооруженная без классического задержания карманников, что последние 100 лет считалось невозможным без непосредственного захвата при совершении преступления. Правда, «Фонтанка» сообщала, как во время чемпионата мира по футболу полицейские изолировали центрового жулика Бубу и его коллег по ремеслу, также собрав заранее все их эпизоды в отношении иностранцев.

В данном случае факты собирались при помощи современных технологий. Прежде всего, камер видеонаблюдения, расположенных в ТРК. Работа долгая по времени, но не сложная по исполнению.

К вечеру 12 октября всех трех следствие задержало на двое суток и сегодня, 13 октября, выходит на арест.

Заметим, что полиция Великобритании примерно то же самое исполнила после покушения на сбежавшего из России Скрипаля. После чего всему миру продемонстрировала фото с видеокамер, на которых гуляли по Солсбери Боширов и Петров.