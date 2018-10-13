СМИ: Госкомиссия обсуждает возможность консервации МКС

Госкомиссия по расследованию аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» создаст подкомиссию, которая рассмотрит дальнейшие варианты эксплуатации Международной космической станции. Будет изучена и возможность ее консервации.

Об этом сообщает 13 октября «Коммерсант» со ссылкой на РИА «Новости».

Речь идет о разработке нового графика полетов грузовых и пилотируемых кораблей к МКС. Также будет изучен негативный сценарий консервации станции.

В Роскосмосе отрицают, что госкомиссия по расследованию аварии ракеты «Союз-ФГ» изучает возможность консервации МКС.

«Решений о создании каких-либо групп, тем более по такому вопросу, не принималось»,— цитирует издание пресс-службу госкорпорации.

Ракета типа «Союз» упала на второй минуте взлёта с Байконура 11 октября. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг остались живы и после детального медосмотра и лечения отправятся на отдых. Вторая попытка доставки их на МКС может состояться в следующем году.

По мнению Роскосмоса, причиной аварии стало столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней ракеты-носителя. Но до окончательного выяснения обстоятельств приостановлены все пилотируемые пуски к МКС.

После инцидента с «Союзом» и российская, и американская стороны допустили временную консервацию МКС.