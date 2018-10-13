Автор «Шарля-де-Голля» и других крупнейших аэропортов мира умер в Париже

Архитектор, спроектировавший аэропорт «Шарль-де-Голль» и арку Дефанс в Париже, а также Национальный центр исполнительских искусств в Пекине, умер во Франции. Полю Андрё было 80 лет.

Об этом 13 октября сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Le Figaro.

Как пишет французская пресса, еще 8 октября архитектор присутствовал на ужине в Центре Жоржа Помпиду – там проходила выставка творчества японского архитектора Тадао Андо. Поль Андрё казался уставшим от желавших поговорить с ним репортеров.

Поль Андрё родился в 1938 году на западе Франции. Он приобрел известность после того, как спроектировал несколько больших зданий в деловых районах Франции. Андрё является архитектором 20 международных аэропортов по всему миру, в том числе в Париже, Дубае, Абу-Даби, Шанхае, Маниле, Джакарте, Каире и Брунее. Он также реализовал 30 больших проектов в Китае, в частности пекинский Национальный центр исполнительских искусств, вдохновением для проектирования которого стали традиционные мотивы Инь и Ян.

В своих работах архитектор стремился к примирению технического и эстетического. «Каждый раз, когда я думаю о проекте, я не создаю коробку для организации движения, вместо этого я проектирую пространство в соответствии с движениями, которыми люди будут там жить», — говорил Андрё в интервью Le Figaro.

В 2004 году у одного из терминалов в «Шарль-де-Голле» обрушилась стеклянная крыша, в результате чего погибли несколько человек. Это событие стало потрясением для Андрё, и он на некоторое время остановил свою деятельность.