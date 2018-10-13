Переписка с девятиклассницей в Сети привела домой к петербурженке полицию

Жительница Петербурга оказалась в камере после переписки со школьницей в соцсетях. Теперь ее подозревают в развращении девочки.

Как стало известно «Фонтанке», на общение 15-летней дочери в Интернете ее мама обратила внимание вечером 12 октября, а уже к ночи она показала переписку полиции. Знакомство было недавним, первые намеки на разврат в обмене сообщениями появились 4 октября, общение продолжалось ещё шесть дней. Как выяснили оперативники, такой способ совращения оказался по душе 25-летней продавщице. Девушку задержали у неё дома в тот же вечер.