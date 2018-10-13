Лондон ответит Саудовской Аравии санкциями после убийства журналиста. Они будут похожи на «список Магнитского»

Лондон готовит санкции против Эр-Рияда после вероятного убийства журналиста The Washington Post (WP) Джамаля Хашогги. Британские власти уже составляют список саудовских силовиков и чиновников, которые могут попасть под санкции.

Об этом поздно вечером 12 октября сообщило издание Independent. По информации журналистов, составлением списка, похожего на список Магнитского, занимается МИД страны. Попавших в него обвинят в грубом нарушении прав человека.

Официально министерство иностранных дел заявляет, что ему «нечего добавить» к заявлению министра иностранных дел Джереми Ханта. Тот ранее обещал серьезные последствия для Саудовской Аравии, если подозрения в убийстве и расчленении журналиста в консульстве страны в Турции подтвердятся.