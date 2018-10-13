Советник Трампа по нацбезопасности приедет в Россию. Он посетит Кавказ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует посетить Россию, чтобы продолжить переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина о нормализации отношений между двумя странами. Об этом он рассказал в интервью журналисту Хью Хьюиту.

Как сообщает телеканал «Дождь» 13 октября, Болтон отметил, что речь идет о переговорах президентов в Хельсинки, которые прошли в июле. Представители стран еще могут «добиться прогресса» в ситуации, когда еще существуют проблемы и разногласия.

Болтон посетит Кавказ. Во время поездки он также планирует оценить географическую роль, которую играет регион в отношениях с Ираном и Турцией.

Болтон начнет зарубежную поездку 20 октября. Он планирует посетить Россию, Азербайджан, Армению и Грузию. Ранее посол США в России Джон Хантсман рассказал, что в Москве Болтон встретится с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, чтобы обсудить ситуации в Сирии и КНДР.

В последний раз Болтон приезжал в Россию перед встречей Путина и Трампа в Хельсинки. Главной темой поездки тогда была подготовка саммита Россия-США. Встреча президентов состоялась 16 июля. По итогам они договорились в частности создать совет по вопросам борьбы с терроризмом, а также работать над улучшением гуманитарной ситуации в Сирии.