Спасите маленькое сердечко

У полугодовалой Аише один из самых сложных пороков сердца – тетрада Фалло. Ей срочно необходима операция. Помочь малышке могут в петербургской ДНБ №1, где большой опыт лечения сложных пороков. Но квот на лечение уже нет. Также, как и времени ждать, поэтому за операцию надо платить. Но у родителей нет денег.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Аиша Магомедова, 6 месяцев.

Тяжелый врожденный порок сердца.

Cпасет операция. Не хватает 511 316 руб.

«У дочки один из самых сложных пороков сердца – тетрада Фалло, который сочетает одновременно четыре патологии. У Аиши отверстие в межжелудочковой перегородке, увеличен правый желудочек сердца, сужена легочная артерия, смещена аорта. Сразу после рождения врачи не стали делать операцию, решили наблюдать. Но в последнее время состояние дочки ухудшается: во время плача у нее синеет кожа, Аиша сильно потеет. Кардиолог сказал: срочно нужна операция, маленькое сердце работает с перегрузкой, организм плохо насыщается кислородом.

Нам посоветовали обратиться в Детскую городскую больницу №1 (ДГБ №1) Санкт-Петербурга. Здесь большой опыт лечения сложных пороков сердца. Я сама по профессии акушер-гинеколог и слышала о врачах этой больницы только хорошие отзывы. В августе петербургские кардиологи осмотрели Аишу и подтвердили необходимость операции. Однако региональные квоты на этот год в больнице закончились. А собрать такую большую сумму нам не по силам. Муж остался без работы, я в отпуске по уходу за ребенком. Прошу, помогите». Фариде Магомедова, Москва.

Кардиолог ДГБ №1 Елена Михайлова (Санкт-Петербург):

«Аише необходима операция на открытом сердце – радикальная коррекция порока. Мы закроем дефект межжелудочковой перегородки заплатой и устраним стеноз легочной артерии. Перед проведением операции требуется дополнительное обследование – ангиография сердца и коронарных артерий».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".