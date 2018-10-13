У двух самок мышей родилось жизнеспособное потомство. Такой же эксперимент с самцами закончился гибелью мышат

Китайские ученые с помощью генной инженерии помогли появиться на свет потомству у однополой пары мышей. Маленькие грызуны чувствуют себя хорошо.

Об этом 12 октября сообщает BBC со ссылкой на Китайскую академию наук. У двух самок родилось 29 мышат, чувствуют они себя хорошо. Ученые отмечают, что сейчас каких-то признаков изменения их генетического кода незаметно. Аналогичный эксперимент с парой самцов закончился гибелью потомства, мышата прожили двое суток.

Чтобы добиться такого результата, ученые взяли яйцо одной мыши и стволовые клетки другой. Затем они использовали метод редактирования генов.

Ученые отмечают, что без изменения генов такие эксперименты невозможны. В будущем они могут быть использованы для восстановления вымирающих популяций животных и, возможно, для рождения детей в однополых браках.