Популяризатор слогана про сексуальное унижение «Спартака» исключен из списка экстремистов

Приговоренный за возбуждение ненависти к болельщикам «Спартака» как социальной группе житель Севастополя исключен из списка лиц, причастных к экстремизму. С Виталия Славиковского, который использовал бренд Михаила Боярского для секс-унижения «мясных», также снята судимость.

Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, федеральная служба по финансовому мониторингу сняла со Славиковского все ограничения на денежные транзакции. Они были наложены после возбуждения уголовного дела в 2016 году о возбуждении ненависти к социальной группе по признаку боления за клуб «Спартак».

Экстремизм ФСБ и СКР увидели в размещенной на странице Славиковского фотографии Михаила Боярского с шарфом «Зенита» и надписью-призывом творить бардак и сексуально овладевать «Спартаком».

Крымчанину вменили 282-ю статью, в августе 2016-го признали виновным и приговорили к двум годам условно. В мае 2018 года Нахимовский суд Севастополя снял с него судимость, но оставались нерешенными сложности с банковскими операциями. Росфинмониторинг существенно ограничивал Славиковского в получении и переводах денежных средств, так как он был внесен в официальный «Перечень террористов и экстремистов». В настоящее время он в списке отсутствует, но данные о нем не стерты. Росфинмониторинг просто перенес его в другую категорию: «Перечень террористов и экстремистов (исключенные)».