Американские СМИ сообщили о проблемах при разработке российского гиперзвукового оружия

России не хватает надежных материалов для разработки гиперзвуковой ракеты «Авангард», пишет 12 октября CNBC. Ранее в Минобороны уверяли, что уже начато ее серийное производство.

Журналистам CNBC якобы удалось пообщаться с источниками, которые ознакомились с докладами американской разведки. В них утверждается, что для производства компонентов «Авангарда» не хватает углеводородного волокна. Якобы доступное углеволокно оказалось недостаточно надежным.

«Корпус гиперзвукового аппарата может не выдержать нагрева при повторном входе (в плотные слои атмосферы — прим. ред.), из-за чего внутренние системы перестанут работать. Поэтому русским нужен лучший материал, в ближайшее время у них будут испытания, и они не думают, что используемый сейчас материал обеспечивает достаточную теплозащиту», – утверждает источник CNBC.

При этом следующие испытания якобы назначены на декабрь 2019-го, а в целом программа разработки гиперзвукового оружия должна быть завершена к 2020 году. Произвести все необходимые компоненты из углеволокна надеются в течение ближайшего года.

Напомним, впервые о гиперзвуковой ракете рассказал президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 1 марта. Уже в июле в Минобороны заявили, что начато серийное производство гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».