Минимум три запуска ракет «Союз» отложены из-за аварии на Байконуре

Все запуски ракет типа «Союз» временно приостановлены. Работы по подготовке трех ближайших пусков прекращены.

Об этом 12 октября сообщает источник «Интерфакса». Подготовку остановила госкомиссия, в том числе отменен запуск космического «грузовика» «Прогресс» с Байконура, который был запланирован на 31 октября. Также не состоятся запуски 19 октября с Плесецка и 7 ноября с Куру.

Ракета типа «Союз» упала на второй минуте полёта с Байконура 11 октября. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг остались живы и после детального медосмотра и лечения отправятся на отдых. Вторая попытка доставки их на МКС может состояться в следующем году. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлёкшей крупный ущерб.