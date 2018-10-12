За резню в центре Петербурга задержаны два человека. Следственный комитет подтверждает массовую драку

После убийства 21-летнего мужчины и покушении на его друга в центре Петербурга вечером 12 октября задержаны два человека. Следствие подтверждает массовость драки, которая случилась из-за девушки.

Как сообщает СК Петербурга, задержаны 30-летний и 27-летний подозреваемые. Они, по версии следствия, участвовали в массовой драке в Центральном районе города, общее количество действующих лиц превышало десять человек.

Труп 21-летнего уроженца Дагестана нашли у перекрестка улиц Радищева и Некрасова. По свидетельствам очевидцев, перед убийством за ним гналась толпа. Второго потерпевшего, тоже приезжего из Дагестана, с проникающим ножевым ранением грудной клетки нашли в двухстах метрах, на улице Восстания.

По информации «Фонтанки», поводом для драки стала размолвка девушки, уроженки Киргизии, с парнем из Таджикистана. Она обратилась за физической защитой к друзьям-дагестанцам, те назначили встречу отважному кавалеру, а он привел вооруженных товарищей, которые обратили заступников в бегство.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». По мнению следствия, один из задержанных причастен к гибели дагестанца на Радищева, второй – к ранению мужчины на улице Восстания.