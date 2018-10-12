«С футболистами надо заниматься воспитанием». Рамзан Кадыров предложил забрать Кокорина и Мамаева в клуб «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в поддержку задержанных по подозрению в хулиганстве футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. В своем телеграм-канале Кадыров 12 октября написал, что при любом исходе уголовного дела клуб «Ахмат» будет готов приютить игроков.

Глава Чечни подчеркнул, что футболисты должны «соблюдать правила поведения в обществе», однако звездную болезнь им можно и простить. А если все отвернутся от игроков, то они всегда могут обратиться в клуб «Ахмат». Отметим, стопроцентным собственником клуба является администрация Чеченской республики.

«Заявляю ответственно, что мы не ждём от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель - помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации. Это никоим образом не служит попыткой повлиять на общественное мнение или ход следствия», – пишет Кадыров.

Он напоминает, что в футболистов много сил и времени вложили их клубы и наставники. Однако, видимо, мало кто занимался воспитанием игроков (напомним, Кокорину сейчас 27 лет).

«Виноваты ли только они одни в этом, действительно, вопиющем поступке? С футболистами нам всем надо заниматься не только отработкой приемов игры, забивания голов, отражения атаки, но и воспитанием, разъяснять, что слава не служит основанием для нарушения закона, а налагает ещё большую ответственность» – заявил глава Чечни.

И предлагает позволить Кокорину и Мамаеву попросить прощения у пострадавших и возместить им ущерб.