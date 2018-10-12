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Спорт
12.10.2018 23:40
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«С футболистами надо заниматься воспитанием». Рамзан Кадыров предложил забрать Кокорина и Мамаева в клуб «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в поддержку задержанных по подозрению в хулиганстве футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. В своем телеграм-канале Кадыров 12 октября написал, что при любом исходе уголовного дела клуб «Ахмат» будет готов приютить игроков.

Глава Чечни подчеркнул, что футболисты должны «соблюдать правила поведения в обществе», однако звездную болезнь им можно и простить. А если все отвернутся от игроков, то они всегда могут обратиться в клуб «Ахмат». Отметим, стопроцентным собственником клуба является администрация Чеченской республики.

«Заявляю ответственно, что мы не ждём от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель -  помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации. Это никоим образом не служит попыткой повлиять на общественное мнение или ход следствия», – пишет Кадыров.

Он напоминает, что в футболистов много сил и времени вложили их клубы и наставники. Однако, видимо, мало кто занимался воспитанием игроков (напомним, Кокорину сейчас 27 лет).

«Виноваты ли только они одни в этом, действительно, вопиющем поступке? С  футболистами нам всем надо заниматься не только отработкой приемов игры, забивания голов, отражения атаки, но и воспитанием, разъяснять, что слава не служит основанием для нарушения закона, а налагает ещё большую ответственность» – заявил глава Чечни.

И предлагает позволить Кокорину и Мамаеву попросить прощения у пострадавших и возместить им ущерб. 

«Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии  Павел и Александр лучше не станут. Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено», – подытоживает Кадыров.

Справка:

Тверской суд Москвы 11 октября арестовал Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца. Их подозревают в хулиганстве, дело возбуждено по статье 213 УК РФ. Кокорин и его младший брат Кирилл, футболист «Краснодара» Павел Мамаев и несколько их друзей, как считает обвинение, избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака, директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Российские футболисты в соцсетях активно поддерживают Кокорина. 

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