«С футболистами надо заниматься воспитанием». Рамзан Кадыров предложил забрать Кокорина и Мамаева в клуб «Ахмат»
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в поддержку задержанных по подозрению в хулиганстве футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. В своем телеграм-канале Кадыров 12 октября написал, что при любом исходе уголовного дела клуб «Ахмат» будет готов приютить игроков.
Глава Чечни подчеркнул, что футболисты должны «соблюдать правила поведения в обществе», однако звездную болезнь им можно и простить. А если все отвернутся от игроков, то они всегда могут обратиться в клуб «Ахмат». Отметим, стопроцентным собственником клуба является администрация Чеченской республики.
«Заявляю ответственно, что мы не ждём от них никакой звездной игры и забитых мячей. Наша цель - помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации. Это никоим образом не служит попыткой повлиять на общественное мнение или ход следствия», – пишет Кадыров.
Он напоминает, что в футболистов много сил и времени вложили их клубы и наставники. Однако, видимо, мало кто занимался воспитанием игроков (напомним, Кокорину сейчас 27 лет).
«Виноваты ли только они одни в этом, действительно, вопиющем поступке? С футболистами нам всем надо заниматься не только отработкой приемов игры, забивания голов, отражения атаки, но и воспитанием, разъяснять, что слава не служит основанием для нарушения закона, а налагает ещё большую ответственность» – заявил глава Чечни.
И предлагает позволить Кокорину и Мамаеву попросить прощения у пострадавших и возместить им ущерб.
«Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут. Но мы хотим попытаться исправить вместе с ними ошибки прошлого, если это будет позволено», – подытоживает Кадыров.
Справка:
Тверской суд Москвы 11 октября арестовал Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца. Их подозревают в хулиганстве, дело возбуждено по статье 213 УК РФ. Кокорин и его младший брат Кирилл, футболист «Краснодара» Павел Мамаев и несколько их друзей, как считает обвинение, избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака, директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Российские футболисты в соцсетях активно поддерживают Кокорина.