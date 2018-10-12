Лавров назвал автокефалию УПЦ провокацией со стороны Константинополя, которую поддерживает Вашингтон
Правительство России не вмешивается в дела церкви, однако это себе позволяет Вашингтон. Так возможное предоставление автокефалии украинской церкви прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября.
В опубликованном МИД заявлении также сказано, что министр не считает, что Украинский патриархат повернулся спиной к РПЦ. «Украинская Православная Церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает Патриарх константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона», – отметил Лавров. Он обратил внимание на то, что специальный представитель США по вопросам церковных отношений открыто одобрил решение Константинополя и назвал это вмешательством в «чьи-то внутренние дела». «На воре шапка горит», – добавил министр.
Отметим, сегодня же ситуацию вокруг РПЦ на Украине Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности.
Справка:
11 октября по итогам трехдневного Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле было заявлено, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии будет продолжено. Константинополь, кроме того, снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета и митрополита Макария, главы УАПЦ, а также отозвал правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату.
В РПЦ заявили о нарушении единства мирового православия и готовности прервать все отношения со Вселенским, или Константинопольским, патриархатом. Украинская полиция готовится к массовым беспорядкам из-за церковного раскола.