Лавров назвал автокефалию УПЦ провокацией со стороны Константинополя, которую поддерживает Вашингтон

Правительство России не вмешивается в дела церкви, однако это себе позволяет Вашингтон. Так возможное предоставление автокефалии украинской церкви прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 октября.

В опубликованном МИД заявлении также сказано, что министр не считает, что Украинский патриархат повернулся спиной к РПЦ. «Украинская Православная Церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает Патриарх константинопольский Варфоломей при прямой публичной поддержке из Вашингтона», – отметил Лавров. Он обратил внимание на то, что специальный представитель США по вопросам церковных отношений открыто одобрил решение Константинополя и назвал это вмешательством в «чьи-то внутренние дела». «На воре шапка горит», – добавил министр.

Отметим, сегодня же ситуацию вокруг РПЦ на Украине Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности.