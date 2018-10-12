За полет скумбрии ульяновского депутата оштрафовали на тысячу рублей. «Рыба будущего» летела в сторону «коммуниста России»

Депутата парламента Ульяновской области Рамиля Хакимова оштрафовали за мелкое хулиганство на тысячу рублей. Он кидал скумбрию и яйца в противников пенсионной реформы.

О штрафе 12 октября сообщают местные СМИ. Сам инцидент произошёл ещё 22 сентября на митинге против пенсионной реформы, который был организован коммунистами. Во время выступления представителя «Коммунистов России» в него полетели яйца и тушка скумбрии. Рыба была выбрана неслучайно — на выборы в местное Законодательное собрание в сентябре партия шла, в том числе, с лозунгом «Скумбрия — рыба будущего».

Как выяснилось позже, продукты якобы кидали представители КПРФ, в частности, оштрафованный Хакимов. Как сообщает издание 73online, в регионе между партиями давний конфликт. Отметим, в СМИ "Коммунистов России" неоднократно называли партией-спойлером, созданной для того, чтобы отбирать голоса у КПРФ.

Позже лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин отметил, что скумбрия ни в кого не попала, но административный штраф за ее метание — слишком слабое наказание. В КПРФ считают, что Хакимов к полёту рыбы отношения не имеет.