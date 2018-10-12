Путин обсудил с членами Совета безопасности положение РПЦ на Украине
Президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности говорил о ситуации вокруг Русской православной церкви на Украине. Об этом 12 октября сообщается на официальном сайте Кремля.
«Участники совещания обменялись также мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения о предоставлении автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия внимательно следит за происходящим на Украине, однако государство не собирается вмешиваться в «эти процессы».
В совещании Совбеза сегодня принимали участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.
Справка:
Напомним, 11 октября по итогам трехдневного Синода Константинопольского патриархата в Стамбуле было заявлено, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии будет продолжено. Константинополь, кроме того, снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета и митрополита Макария, главы УАПЦ, а также отозвал правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату.
В РПЦ заявили о нарушении единства мирового православия и готовности прервать все отношения со Вселенским, или Константинопольским, патриархатом. Украинская полиция готовится к массовым беспорядкам из-за церковного раскола.