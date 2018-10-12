Путин обсудил с членами Совета безопасности положение РПЦ на Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совета безопасности говорил о ситуации вокруг Русской православной церкви на Украине. Об этом 12 октября сообщается на официальном сайте Кремля.

«Участники совещания обменялись также мнениями о положении Русской православной церкви на Украине после вынесенного синодом Константинопольского патриархата решения о предоставлении автокефалии церкви Украины, отмене грамоты 1686 года о переходе Киевской метрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявления о восстановлении ставропигии Вселенского патриархата в Киеве», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Россия внимательно следит за происходящим на Украине, однако государство не собирается вмешиваться в «эти процессы».

В совещании Совбеза сегодня принимали участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь СБ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.