Посол России в Лондоне рассказал о полупустом диппредставительстве. Великобритания отказывается выдавать визы

Всего около десяти сотрудников осталось в посольстве России в Лондоне после высылки дипломатов. Набрать новых не даёт британское правительство, отказывая в получении виз.

Об этом 12 октября сообщил посол в Лондоне Александр Яковенко. Позицию британских властей, передаёт его слова «Дождь» со ссылкой на РИА «Новости», он считает неконструктивной. Яковенко также выразил уверенность, что Россия и Великобритания заинтересованы в «нормальных дипломатических контактах», но сейчас о них «говорить не приходится».

Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев заявил, что если Лондон не прекратит подобную политику, то Москва ответит симметрично и тоже перестанет выдавать дипломатам визы.