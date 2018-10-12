Дубль Дацюка принес СКА победу над «Северсталью». В конце матча произошла драка

Победой хоккейного клуба СКА завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали» в пятницу, 12 октября, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 2:0.

Обе шайбы забил нападающий Павел Дацюк на 27-й и 38-й минутах.

Отметим, что в третьем периоде произошла драка между нападающим СКА Виктором Тихоновым и форвардом «Северстали» Николаем Казаковцевым. В результате оба хоккеиста получили по пять минут штрафа. Казаковцев также заработал две минуты за удар клюшкой.

Благодаря этой победе СКА с 26 очками поднялся на первое место в Западной конференции.