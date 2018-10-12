Ультразвук полностью перекроет КАД в ночь на воскресенье

Для ремонта деформационного шва на Вантовом мосту будет полностью перекрыто движение по внешнему кольцу. Переправу закроют на три часа в ночь на 14 октября.

Об этом 12 октября сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ремонт на Вантовом мосту продолжается с 20 августа. Дорожники планируют провести ультразвуковую дефектовку шва, для этого необходимо исключить нагрузку на полотно. Дорога будет закрыта с двух часов ночи до пяти утра в воскресенье, 14 октября. «Весь транспортный поток будет перенаправлен на съезд с внешнего кольца КАД на Проспект Обуховской Обороны в сторону станций метро Рыбацкое и Пролетарская, а также будет перекрыт заезд на внешнее кольцо КАД с Шлиссельбургского проспекта в сторону Октябрьской набережной», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ранее «Фонтанка» сообщала о другом перекрытии на КАД. С 12 октября начался ремонт между развязками с проспектами Культуры и Энгельса. Кроме того, до 15 октября закрыта одна полоса на внутреннем кольце между ЗСД и Приморским шоссе, до 18-го — на внешнем.