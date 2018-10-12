«ФБР активно расследует инцидент». В Facebook рассказали подробности кибератаки на десятки миллионов пользователей

Facebook раскрыл некоторые данные о кибератаке, произошедшей в сентябре и затронувшей десятки миллионов пользователей. Сообщение опубликовано 12 октября в официальном блоге соцсети.

Как и говорилось ранее, хакеры использовали уязвимость кода в Facebook, которая была связана с функцией «Посмотреть как» (View as). Она позволяла пользователю увидеть свою страницу так, как ее видят другие. Необычный «всплеск активности» сотрудники соцсети заметили 14 сентября, после чего началось расследование. 25 сентября была обнаружена уязвимость, которую устранили в течение двух дней. Функцию «Посмотреть как» полностью отключили.

«Мы сотрудничаем с ФБР, которое активно расследует инцидент и просит не обсуждать, кто мог стоять за этой атакой», — говорится в сообщении Facebook.

В соцсети уточнили, что кибератака затронула около 30 млн пользователей, а не 50 млн, как утверждалось ранее. Всем пользователям, подвергшимся атаке, в ближайшее время должно поступить сообщение с информацией о том, к каким именно данным могли получить доступ злоумышленники и что нужно сделать, чтобы защитить свои данные.