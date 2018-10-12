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Общество
12.10.2018 21:29
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КС решит, кто имеет право оспорить итоги выборов. Справедливости просит петербургская оппозиция

«Справедливая Россия» через Конституционный суд РФ пытается защитить своих кандидатов в муниципалы, которые четыре года назад не смогли прорвать оборону избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) №15. В партии уверены, что не допущенные до выборов кандидаты всё равно могут оспорить результаты голосования. 

Как сообщили в пресс-службе КС, 17 октября Конституционный суд рассмотрит жалобу петербургского отделения «Справедливой России» на норму Кодекса административного судопроизводства (КАС) РФ, которая не позволила партии оспорить итоги выборов. В основу обращения легла муниципальная кампания 2014 года. Тогда в особом режиме работала ИКМО №15: осуществить своё право быть избранными в органы местного самоуправления не смогли несколько десятков человек. В их числе 20 эсеров, которых просто не пустили в помещение комиссии. 

«При подаче документов препятствовала ИКМО №15 при поддержке сотрудников полиции и неизвестных лиц атлетического телосложения, специально нанятых для этих целей руководством МО №15», – говорится в жалобе. 

Вступившая в открытую конфронтацию с горизбиркомом ИКМО №15 после этого была расформирована и собрана в новом составе. В отношении её бывшего председателя Виктора Березина в начале 2015 года возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, но спустя девять месяцев Березин попал под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. 

Оспорить итоги выборов «Справедливая Россия» пыталась ещё два года. Производство прекратили, частную жалобу, апелляцию и кассацию отклонили с отсылкой на КАС: заявители не были зарегистрированными кандидатами, а значит, права на судебную защиту в этом случае не имеют. На этом фоне обращаться в Верховный суд эсеры посчитали бесперспективным и призвали на помощь Конституционный. Спорная норма, по мнению заявителей, не соответствует Основному закону. А он гарантирует гражданам России право избираться и быть избранными. 

В 2016 году в Конституционный суд на это же положение Кодекса административного судопроизводства жаловался гражданин Уденазаров. Он также был не согласен с результатами выборов депутатов представительного органа муниципального образования, но отказ зарегистрировать его кандидатом подтвердил суд первой инстанции. Тогда КС не стал рассматривать жалобу.

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