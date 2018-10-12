«Я Вам рассказывал, где я ходил босиком». Лукашенко на своей малой родине накормил Путина драниками и напоил ключевой водой

Президенты России и Белоруссии посетили малую родину Александра Лукашенко. Об этом 12 октября сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

Лукашенко и Путин посвятили неформальному общению несколько часов после окончания выступлений на V Форуме регионов двух стран. Они съездили в агрогородок Александрия Шкловского района, где прошло детство белорусского президента. «Это отчасти и моя родина, я Вам рассказывал, где я ходил босиком, учился, работал, поэтому у меня хорошие воспоминания об этом городе», – сказал Лукашенко. Путин в ответ подметил, что «город, действительно, очень милый, симпатичный, прибранный, красивый».

В официальном сообщении пресс-службы президента Белоруссии так описали эпизод посещения Александрии: «Вместе они (лидеры двух стран — прим.ред.) прогулялись по деревне, полюбовались местными красотами. Побывали и на Трофимовой кринице, с которой Александра Лукашенко связывают не только теплые воспоминания из детства, но и семейная история: в свое время источник обустроил дед Президента — плотник Трофим. По его имени люди и стали называть это место. И сам глава государства приложил немалые усилия, чтобы сохранить и сделать это место еще краше».

Путин и Лукашенко выпили воды из знаменитого источника и закусили ее блинами и драниками. А затем прокатились на модернизированном ГАЗ-69 1960-х годов выпуска. За руль сель сам президент Белоруссии, который, похоже, немного подражает российскому коллеге (Путин, например, сам катал по своей резиденции Джорджа Буша).

Напомним, в Белоруссии прошел пятый форум регионов двух стран. В нем приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаил Бабич, министр финансов Антон Силуанов и другие.