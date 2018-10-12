Активисты не могли оспорить строительство дворца бракосочетания напротив Лавры

Куйбышевский районный суд отказался признать незаконным намеченное строительство МФЦ "Невский дворец бракосочетания" на Малоохтинском проспекте. Об этом 12 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Петербуржцы Татьяна Красавина и Павел Шапчиц пытались оспорить разрешительную документацию, которую выдали комитет по градостроительству и архитектуре, управление строительного надзора и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников.

КГА в 2015 году распоряжением №69 утвердил Градостроительный план земельного участка, на котором планируется строительство. КГИОП в 2017 году подписал заключение о соответствии эскизного проекта дворца требованиям режима использования земель в зонах регулирования застройки и объектов культурного наследия (ОЗРЗ-2). Летом этого года разрешение на строительство объекта выдал Госсстройнадзор.

Возведение первого в Петербурге коммерческого объекта, в котором желающие смогут зарегистрировать брак, затеяло ООО "ИнвестГрупп". Собственниками участка на момент получения разрешения на строительство являлись Анна Дронникова и Александр Аверьянов. Инвестор проекта сохраняет инкогнито.

Четыре года назад Градсовет, несмотря на звучавшие возражения, согласовал проект дворца бракосочетания на полуострове напротив Александро-Невской лавры. Среди местных участок застройки принято называть "рожком". Проект предполагал строительство многофункционального комплекса стоимостью в 1,5 млрд рублей и высотой до 17 метров. Инвестор намеревался передать городу площади для размещения ЗАГСа, ГИБДД и УФМС, которым предстоит соседствовать в одном здании с рестораном, спа-салоном, номерами для новобрачных, магазином свадебных нарядов и пунктом проката транспорта – наземного и водного.

Противники строительства считают, что проект диссонирует с окружающей застройкой. Кроме того, потребности еще в одном ЗАГСе в Калининском районе активисты не увидели. В свою очередь, в иске Красавина и Шапчиц указывали, что запланированный объект просто не влезет на участок.