Новый фигурант дела о миллионе евро для председателя Верховного суда не пустил домой уже арестованных Пономарева и Чепрасова. Новый год они встретят в изоляторе

Приморский районный суд продлил арест председателя территориальной избирательной комиссии № 3 Кировского района Петербурга Андрея Пономарева и его столичного знакомого Олега Чепрасова. Отправиться в домашнее заточение им помешал новый, неизвестно где находящийся, фигурант.

Как сообщает пресс-служба городских судов, 12 октября срок ареста Пономарева и Чепрасова продлен до 15 февраля 2019 года, то есть еще на четыре месяца. Защита просила смягчить меру, но у судьи нашлись дополнительные основания оставить обоих под стражей: «выявлен новый соучастник преступления, местонахождение которого не установлено».

Председателя ТИК арестовали в апреле этого года по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Как ранее писала «Фонтанка», в деле фигурирует сумма в 1 миллион евро, сумму якобы собирали для председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, деньги должны были быть использованы для давления на суд в Петербурге, который встал между градозащитниками и компанией – застройщиком Аракчеевских казарм. Гендиректор «НСК-Монолит» Дмитрий Семенов проходит по делу потерпевшим. Передавать в Москву деньги обвиняемые якобы планировали через Андрея Пономарева, племянника бывшего помощника главы Верховного суда Игоря Борисенко. Последний, по неподтвержденной информации, интересует следствие, но находится за границей.