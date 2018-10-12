МИД России обвинил спецпредставителя США Волкера в стремлении разрушить Минские соглашения

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, на словах выступая в поддержку Минских соглашений, на самом деле работает на их разрушение, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«В Москве с недоумением восприняли заявления спецпредставителя США по Украине К. Волкера, отвергнувшего инициативу России о создании миссии ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе под тем предлогом, что это сохранит существование так называемых народных республик, которым нет места в украинском законодательстве или Минских соглашениях», — сообщили в ведомстве.

В МИД напомнили, что под Минскими соглашениями стоят подписи представителей самопровозглашенных ДНР И ЛНР, которые являются сторонами соглашения наравне с Украиной.

«Выступая на словах за Минские соглашения, К. Волкер на деле работает на их разрушение», — добавили в МИД.

В ведомстве добавили, что именно на разрушение Минских соглашений нацелена продвигаемая Волкером «концепция полной оккупации территории ДНР и ЛНР так называемыми "миротворцами" ООН, установления там международной военно-гражданской администрации с последующей принудительной передачей Донбасса под контроль киевских властей без предоставления региону особого статуса и обеспечения безопасности его населения, как было договорено в Минске».