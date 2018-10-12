Эксперты ВШЭ заявили о рекордном падении объема прямых иностранных инвестиций

Объем прямых иностранных инвестиций в Россию в третьем квартале 2018 года снизился на $ 6 млрд, это рекордное падение за всю историю платежного баланса, говорится в обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» ВШЭ.

«Сокращение ПИИ (прямых иностранных инвестиций. – Прим. ред.) в страну на $ 6 млрд. Такого не было за всю историю платежного баланса», — говорится в докладе.

Эксперт ВШЭ Сергей Пухов отмечает, что «из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов En+, UC Rusal и группы ГАЗ».

«Виктор Вексельберг, попавший под санкции, как и Олег Дерипаска, меняет структуру владения российскими холдинговыми структурами», – напоминает эксперт.

Эксперты отмечают, что в третьем квартале продолжился уход нерезидентов из ОФЗ. Ранее сегодня ЦБ сообщил, что нерезиденты продали в сентябре ОФЗ на 39,7 млрд рублей.