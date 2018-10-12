Трамп и Си Цзиньпин поговорят в разгар торговой войны

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в разгар торговой войны между странами. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Встреча должна пройти во время саммита «большой двадцатки» в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, в ноябре. По словам собеседников газеты, лидеры будут работать над тем, чтобы ослабить напряженность на фоне торговой войны, которая «сотрясает рынки обеих стран и отравляет отношения двух крупнейших экономик».

Администрация Трампа уже уведомила Пекин о своих намерениях. С американской стороны встречи добиваются министр финансов Стивен Мнучин и советник президента по экономике Ларри Кудлоу. Как отмечает газета, оба пытались начать переговоры и урегулировать ситуацию на протяжении нескольких месяцев, однако не преуспели.

По словам источников, Трамп уже создал команду, ответственную за подготовку встречи. В нее среди прочих вошел Кристофер Никсон Кокс, внук президента Ричарда Никсона, чей визит в Китай в 1972 году положил начало диалогу двух стран. С китайской стороны в группу войдет Лю Хэ — экономический советник Си Цзиньпина.

11 сентября Трамп предупредил Пекин, что США не остановятся и готовы ударить по экономике Китая значительно сильнее.