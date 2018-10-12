МИД Австрии: Вопрос санкций Евросоюза против РФ из-за кибератак не стоит

Совет министров иностранных дел Евросоюза не обсуждал возможность введения антироссийских санкций из-за ситуации с кибератакой на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявила в пятницу министр иностранных дел Австрии, председательствующей в Совете ЕС во второй половине 2018 года, Карин Кнайсль.

Как пишет Австрийское агентство печати, Кнайсль по итогам переговоров в Вене с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком отметила, что вопрос о возможном введении санкций в отношении России за хакерскую атаку на ОЗХО не поднимался в рамках Совета глав МИД ЕС, но если он встанет на повестку дня, то в любом случае для его одобрения потребуется консенсус всех государств – членов ЕС.

При этом австрийское правительство солидарно с голландским руководством и осуждает кибератаки на ресурсы ОЗХО. "Австрия ожидает полного расследования и соответствующей готовности к сотрудничеству со стороны России", – отмечалось в опубликованном ранее заявлении австрийского кабинета.

4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд выступила с утверждением, что служба военной разведки и безопасности королевства предотвратила хакерскую атаку со стороны РФ на ОЗХО. В свою очередь глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Главное управление Генштаба ВС РФ якобы организовало серию кибератак на политические институты, бизнес, СМИ и спортивные организации по всему миру. В Кремле уже неоднократно отрицали причастность России к различным кибератакам, в осуществлении которых западные страны регулярно обвиняют Москву.