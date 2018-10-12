«Фонтанка» за 60 секунд — 8-12 октября

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров снес все фоточки в "Инстаграме" и получил за это в глаз. Во всяком случае, такова его поэтическая версия. Но и таким его увидели в загсе – женится снова.

Независимые АЗС повышают цены. ПТК «разморозила» то, что Путин обещал заморозить. Через пару дней и Shell в Петербурге поднял цену на дизтопливо почти до 50 рублей.

Шалости футболиста Кокорина пошли по восходящей. А начиналось все с простых обнимашек с другом. В соцсетях об Александре Кокорине и Павле Мамаеве всю неделю старательно шутили (по частоте упоминаний в российских СМИ они перебили даже "солсберийских отравителей"), но последнее слово оказалось за следственным комитетом. Российские футболисты устроили почти настоящий флешмоб в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которого арестовали на два месяца. При этом про его друга, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, почти никто не вспоминает.

Бывший старший оперуполномоченный КГБ по телефону предлагал незнакомым людям сняться с учета в военкомате. Информацию передавал специалисту в похоронном деле.

После падения «Союза» пользователи соцсетей дружно отправляли директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в отставку, но он вылетел лишь на место приземления капсулы с космонавтами. Их, кстати, пообещали снова постараться закинуть на орбиту в 2019-м.

Ещё один мост через Неву встал дыбом. Видимо, ему не хватало колес.

В деревне Новинка, что в Ленобласти, убили, разрубили и сожрали юношу. Участвовала 12-летняя, которую теперь придется отпустить на свободу.

Попросить денег на метро у федерального центра врио губернатора Александра Беглова надоумил Игорь Албин. Кажется, он единственный, кто понравился новому градоначальнику на первом заседании правительства.

В петербургский Центр Алмазова доставили пожизненно осужденного за убийство шести человек. Ему сделают дорогущую операцию на сердце за казенный счет. В тот же день, когда сидельца привезли к медикам, на рабочем месте в СИЗО от сердечного приступа скончался молодой сержант.