Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью бравшего Грозный генерала

Командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ Герой России Игорь Груднов, звание которому было присвоено после операции по освобождению Грозного в 2000 году, скоропостижно скончался в Хабаровске 11 октября. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования начальнику Груднова.

Запись Кадыров опубликовал в своем канале в Telegram 12 октября. «Выражаю искренние соболезнования Директору ФСВНГ РФ, генералу армии Виктору Золотову, родным и близким покойного», – написал чеченский лидер.

О причинах смерти Груднова Росгвардия не сообщает, отмечается лишь, что из жизни он ушел скоропостижно. Генерал-полковник работал на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири еще с конца 1990-х годов, во время Чеченских войн был переброшен на Северный Кавказ, где командовал группировкой «Север». В 2005 году вернулся в Сибирь, с 2016 года был назначен командующим Восточным округом войск национальной гвардии РФ.