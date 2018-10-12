ВЦИОМ: Россияне стали больше доверять власти

В октябре Всероссийский центр изучения общественного мнения зафиксировал стабильный рост доверия граждан к президенту и правительству, который произошел после «рутинизации вопроса» повышения пенсионного возраста.

Деятельность президента Владимира Путина в октябре одобрили 64,6% респондентов, хотят еще в конце сентября их было 63,2%. Рейтинг доверия правительству вырос до 41,5%. Об этом говорится в опубликованном 12 октября опросе ВЦИОМ.

«Такая ситуация позволяет говорить об устойчивости общественно-политической ситуации, настроений россиян. Не оправдались негативные прогнозы относительно снижения легитимности власти после принятия окончательного решения по формату изменений в пенсионное законодательство. Скорее всего, это связано с рутинизацией вопроса», – сообщается в резюме к исследованию общественного мнения.

В рейтинге доверия политикам Путин по-прежнему занимает первую строчку. На втором месте закрепился министр обороны Сергей Шойгу с 15,2%, а замыкает тройку глава МИД Сергей Лавров – 11,7%. Лидером по недоверию стал Владимир Жириновский.

Рейтинг "Единой России" в начале октября зафиксирован на отметке в 34,9%, далее идут КПРФ с 15,8% и ЛДПР с 12,6%.