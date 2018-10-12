Самые усердные сборщики ягод в Финляндии за сезон заработали 14 тысяч евро

Не очень хороший урожай ягод этим летом не стал преградой для хорошего заработка иностранных сборщиков ягод в Финляндии, пишет 12 октября Yle.

По данным издания, за чернику в этом году платили больше, чем в прошлом. Из 600 работников, которых одна из фирм пригласила на заработки из Таиланда, самые лучшие получили 14 тысяч евро. О средней зарплате предприятие не сообщает.

Ранее компании, занимающиеся переработкой ягод, пришли к соглашению, что в день будут платить иностранным сборщикам не меньше 50 евро в день, из которых 30 выдавать на руки.

В этом году Финляндия ввела особые визы для сезонных работников. Таиланд, откуда приезжает большинство сборщиков ягод, снизил квоту на сезонных работников для Финляндии с 3500 до 2500, что стало наказанием за торговлю людьми, виновной в которой в январе этого года признали финскую фирму.