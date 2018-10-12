Пьяный полицейский сбил насмерть старика. Пока расследовали ДТП, нашли ещё и насилие

Бывший полицейский, обвиняемый в гибели 82-летнего пенсионера в результате ДТП в Ленобласти, пойдёт под суд. Как выяснилось, полицейский сел за руль нетрезвым. В ходе расследования аварии вскрылась ещё одна история – про насилие. Её квалифицировали как превышение должностных полномочий.

Как сообщает 12 октября региональное СУ СК РФ, Лодейнопольский межрайонный следственный отдел СУ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Подпорожскому району области. Он обвиняется по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия) и части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 13 мая 2018 года полицейский, будучи нетрезвым, сел за руль ВАЗ-21093 и на 40-м километре дороги Лодейное Поле – Вытегра сбил попутного велосипедиста, 82-летнего старика. Тот скончался на месте.

Занимаясь этим делом, следовали внезапно выяснили, что подозреваемый совершил ещё и должностное преступление.

1 февраля 2018 года оперуполномоченный получил сообщение о разбойном нападении. С целью проведения необходимых оперативно-разыскных мероприятий полицейский прибыл в посёлок Никольский Подпорожского района. Вероятный подозреваемый отрицал свою причастность к разбою, и полицейский избил его – нанёс несколько ударов руками в область головы.

К настоящему моменту уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщили в ГУ МВД России, по результатам проведенной проверки указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел в мае 2018 года.