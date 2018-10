Трамп хочет видеть свою дочь постпредом США при ООН

Американский президент считает, что Иванка Трамп станет «невероятным» представителем страны, однако опасается слухов о кумовстве.

«Так приятно, что все хотят, чтобы Иванка стала новым послом США в Организации Объединенных Наций. Она была бы невероятной в этой роли, но я уже слышу обвинения в кумовстве!» – написал 12 октября в своем твиттере Дональд Трамп.

So nice, everyone wants Ivanka Trump to be the new United Nations Ambassador. She would be incredible, but I can already hear the chants of Nepotism! We have great people that want the job.