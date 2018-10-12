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12.10.2018 18:20
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Эрмитаж приглашает слабослышащих на экскурсии по выставке «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

В Государственном Эрмитаже с 13 октября будут проводиться экскурсии для глухих и слабослышащих посетителей по временной выставке «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции».

Знаменитая Лейденская коллекция Томаса и Дафны Каплан – одно из крупнейших частных собраний голландской живописи XVII века. В Эрмитаже решили сделать так, чтобы уникальное собрание было доступно для всех, в том числе для людей с особыми потребностями. Для этого, в частности, организованы экскурсии на русском жестовом языке, которые проведут слабослышащие же экскурсоводы – такой опыт уже есть у Эрмитажа, и он оправдал себя.

Экскурсии бесплатные для глухих и слабослышащих посетителей при наличии документов (пенсионное удостоверение или справка МСЭ). Для того, чтобы принять участие в экскурсии, нужно обязательно зарегистрироваться, написав дату экскурсии и свою фамилию на почту inclusivehermitage@gmail.com. С расписанием можно ознакомиться на сайте Эрмитажа.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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