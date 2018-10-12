СМИ: Ватикан не будет поддерживать контакт с украинской церковью после автокефалии

Святой престол не намерен вмешиваться в дела православия, но и поддерживать контакт с неканонической украинской церковью не будет.

Об этом ТАСС 12 октября сообщил дипломатический источник в Ватикане. Он отметил, что каким-либо образом общаться с той церковью, которую накануне признал Константинополь, святой престол не будет.

Предоставление Украинской православной церкви автокефалии будет продолжено, говорится в заявлении по итогам трехдневного синода Константинопольского патриархата в Стамбуле. Константинополь, кроме того, снял анафему с главы Киевского патриархата Филарета и митрополита Макария, главы УАПЦ, а также отозвал правовые обязательства по Синодальному письму 1686 года, которое подчиняло Киевскую митрополию Московскому патриархату.

В РПЦ заявили о нарушении единства мирового православия и готовности прервать все отношения со Вселенским, или Константинопольским, патриархатом. Украинская полиция готовится к массовым беспорядкам из-за церковного раскола.