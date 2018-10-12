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Авто
12.10.2018 17:53
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Запускаются автомобильные гонки только для женщин. Не все женщины довольны

W Series – так называется новая гоночная серия, которая запускается с 2019 года и в которой смогут участвовать исключительно женщины. Призовой фонд серии пока более чем скромный – всего 1,5 миллиона долларов, но амбиции у организаторов вселенские, пишет Wseries.com.

Этапы серии будут состоять из 30-минутных гонок и должны пройти на трассах, которые «проводили гонки Formula 1 многие десятилетия». Их конкретный список пока не объявлен. Что касается спортивных болидов, то это будут одинаковые итальянские гоночные Tatuus T-318 Formula 3 с идентичными 1,8-литровыми моторами.

Первоначально количество участниц серии будет ограничено 18 – 20, что, скорее всего, диктуется финансовыми возможностями организаторов, поскольку стартовые взносы не предусмотрены. Призовые деньги обещают разделить между всеми участницами, причем за первое место предусмотрено вознаграждение в 500 000 долларов, а остальной миллион будет распределяться по нисходящей вплоть до последнего 18-го места.

Идея «чисто женских» гонок была воспринята неоднозначно, несмотря на поддержку, которую высказали многие известные в мире автоспорта люди, включая пилотов Formula 1. Самым главным поклонником новой серии оказался гонщик Дэвид Кулхард, который считает, что такой чисто женский чемпионат будет способствовать выявлению и развитию таланта девушек, желающих сесть за руль гоночного болида. Фактически он признал дискриминацию женщин в мире автогонок, заявив, что они «упираются в стеклянный потолок, причем не по причине недостатка таланта, а чаще всего из-за недостатка финансирования».

Последний раз женщина принимала участие в Гран-при F1 в 1976 году. Это была итальянка Лелла Ломбарди.

Однако не все женщины приветствуют идею отдельного чемпионата для женщин. Так, британская участница чемпионата IndyCar Пиппа Манн заявила, что это «печальный день для автоспорта» и это не что иное, как «сегрегация женщин». «Я глубоко разочарована тем, что мне довелось быть свидетелем такого большого шага назад», – заявила BBC 35-летняя гонщица.

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