Роспотребнадзор ищет следы инфекции в школе на Невском проспекте. Проверяют сосиски и молочку

Роспотребнадзор Петербурга исследует продукты в школе №207 в центре Петербурга. Со вчерашнего дня на недомогание пожаловались восемнадцать младшеклассников, двое отправлены в больницу.

Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, сотрудники регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжают проверку учебного заведения на Невском проспекте, 108. Специалисты отбирают пробы сосисок, молока, сметаны, йогуртов и других продуктов из меню местной столовой. Также взяли анализы у работников пищеблока, чтобы провести исследование на кишечные вирусы.

«Проверка продолжается», – подтвердили в ведомстве.

Ученики 207-й школы начали обращаться к медикам с симптомами отравления накануне вечером. По информации «Фонтанки», на данный момент зафиксировано восемнадцать жалоб от детей из начальных классов, двоих увезли в больницу.

Директор заведения уточнил, что инспекция Роспотребнадзора на расписание не повлияла. По его словам, вспышка инфекции в школе – это слухи, из-за которых школьников предпочли оставить дома. Недомогание педагогам подтвердили родители только одного ученика: «Вчера вечером вернулся с занятий, стало плохо. Но диагноза ещё нет. И это единственный случай».