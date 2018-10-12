В Турции выпустили на свободу обвиняемого в госперевороте пастора из США

Американский священник, задержание которого стало поводом для ухудшения турецко-американских отношений и введения санкций против Анкары, освобожден из-под домашнего ареста.

Суд Турции приговорил Эндрю Брансона к трем годам и полутора месяцам тюрьмы 12 октября. Однако его решили отпустить, учитывая, что он находится в заключении с 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

На судебном заседании Брансон в очередной раз заявил, что не признает свою вину. Сторона обвинения настаивала, что американец готовил государственный переворот и занимался шпионажем.

Ппастор Брансон был арестован в Турции в октябре 2016 года. Турецкие власти обвиняли его в поддержке исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Анкаре считают одним из организаторов попытки госпереворота в 2016 году. Кроме того, в Турции пастора обвиняли в шпионаже. С 1 августа Вашингтон ввел санкции против министра юстиции Турции и главы МВД этой страны. Затем, 10 августа, Трамп повысил вдвое пошлины на импорт стали и алюминия из Турции. После этого 15 августа Анкара ответила зеркальными мерами, повысив ввозные пошлины для американских автомобилей, алкоголя и табака. Американское министерство юстиции заявило, что может ужесточить санкции против турецких властей, если пастор Брансон не будет отпущен.