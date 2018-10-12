Порошенко подписал указ о защите интересов Украины на юго-востоке, в Черном и Азовском морях

Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие частично тайное решение Совета безопасности и обороны (СНБО) о защите интересов Украины на юге и востоке, а также в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Текст указа опубликовала пресс-служба главы Украинского государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2018 года "О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе" (прилагается, тайно, без подпунктов "б", "г", "ґ", "е" подпункта 1, подпунктами "а", "в", "г" подпункта 2, подпункта "в" подпункта 3, подпункта 5 пункта 1, подпунктов 1 – 3 пункта 2, пунктов 3-7, подпункта 3 пункта 8 – нетайно)", – говорится в документе.

Контролировать выполнение указа будет секретарь СНБО Александр Турчинов, он вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Александр Турчинов заявил, что Украина продолжит расширять военное присутствие в Азовском море для отражения "возможной агрессии" со стороны РФ. В частности, уже создана корабельно-катерная группа, в планах – создание военно-морской базы на Азовском море до конца 2018 года.