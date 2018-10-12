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12.10.2018 17:11
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Жилой квартал «Гавань Капитанов» аккредитован еще одним банком

Жилой квартал «Гавань Капитанов» аккредитован еще одним банком

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

АК Барс Банк предлагает ипотеку во всех домах нового жилого квартала «Гавань Капитанов» от компании «Лидер Групп».

Жилой квартал «Гавань Капитанов» состоит из трех новых комплексов от комфорт – до бизнес-класса, названных в честь легендарных героев-мореплавателей: «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов».

Ак Барс Банк предоставляет ипотечные кредиты для покупки квартир по ставке от 8,9% годовых. Сумма кредита от 500 тыс рублей до 8 млн рублей. Первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости выбранной недвижимости. Кредит может быть предоставлен на срок от 1 года до 25 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.akbars.ru

ГК «Лидер Групп» создает на намыве Васильевского острова не просто жилые дома, а инновационную, комфортную среду обитания для современного человека, живущего в ритме большого города. Новый микрорайон, исторический центр, берег Финского залива и фантастические виды: «Гавань Капитанов» – это место для тех, кто влюблен в Петербург.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

Справка о  компании «Лидер Групп» 

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/

ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/

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12.10.2018 17:11

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