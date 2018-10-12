Россия может начать пробные поставки электроэнергии в Иран в 2019 году

Россия может начать пробные поставки электроэнергии в Иран через Азербайджан в 2019 году, говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам трехсторонней рабочей группы по соединению энергосистем России, Ирана и Азербайджана, в которой принял участие заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

Основной темой переговоров стало согласование общей модели проекта и основных аспектов технико-экономического обоснования соединения энергосистем трех стран.

«По итогам заседания стороны сошлись во мнении, что заинтересованные стороны должны ускорить подготовку конкретных предложений по торговле электроэнергией в объединенной энергосети трех стран и рассмотреть возможность пробных поставок электроэнергии в Иран в 2019 году», — говорится в сообщении.

Иранскую сторону в переговорах представлял заместитель министра энергетики Хомайун Хаери, азербайджанскую сторону – заместитель министра энергетики Натиг Аббасов.