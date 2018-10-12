В Германии загорелся поезд, эвакуированы 510 пассажиров

Направлявшийся в Мюнхен высокоскоростной поезд ICE 511 прямо во время движения оказался охвачен огнем, уничтожившим два вагона.

Состав, следовавший из Кельна, загорелся 12 октября в 6.30 утра, что привело к перекрытию железнодорожных путей. Об этом сообщается на сайте оператора Deutsche Bahn.

Всех 510 пассажиров поезда удалось эвакуировать. В результате инцидента обошлось без жертв, хотя пять человек получили незначительные травмы. Причина возгорания выясняется.

Таблоид Bild со ссылкой на очевидцев сообщает о том, что жертв удалось избежать из-за бдительности полицейского. Мужчина, ехавший в этом поезде, почувствовал запах дыма и активировал пожарную систему.

Немецкие железнодорожники сообщили, что всех пассажиров злополучного поезда направили в город Дирдорф, откуда они продолжат свой путь. В Deutsche Bahn пообещали выплатить компенсацию за пропавший багаж.

Сейчас поезда из Кельна в Мюнхен ходят по объездной дороге.